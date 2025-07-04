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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Спартак» как будто затягивал трансфер Сергеева

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Спартак» как будто затягивал трансфер Сергеева
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, считает, что московский «Спартак» мог затягивать переход форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в его команду. О трансфере 30-летнего Сергеева в «Динамо» объявили сегодня, 4 июля.

— Что касается переговоров по Ивану Сергееву, всё хорошо, что хорошо кончается. Но, конечно, как будто некоторые действия были избыточными. Я имею виду активность других клубов, это недостаточно обосновано. Поскольку Иван изначально хотел перейти в «Динамо», а «Динамо» больше всех хотело его. Здесь он будет наиболее востребован. Хорошо, что случился хэппи-энд, все нашли компромисс.

— Правда, что «Спартак» отправлял предложение, чтобы затянуть трансфер Сергеева?
— Письмо я не видел, но как будто да, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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