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«Динамо» высмеяло «Зенит» и «Спартак» в ролике с презентацией Ивана Сергеева

«Динамо» высмеяло «Зенит» и «Спартак» в ролике с презентацией Ивана Сергеева
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Московское «Динамо» на своей странице в социальных сетях опубликовало видео, посвящённое переходу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

Видео можно посмотреть на официальной странице ФК «Динамо» Москва в соцсети VK.

В видео бело-голубых футболист был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии». В ролике актёр в образе Александра II подчёркивает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». На что помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й».

Кроме того, в ролике говорится, что в «одном селе московского уезда, Тушине, гонорар больше предлагают». На что Александр II отвечает: «Разве может быть что-то лучше Петровского парка?»

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