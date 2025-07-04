Кайл Уокер близок к переходу в «Бернли» — Романо

«Бернли» работает над трансфером защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, переговоры находятся на заключительной стадии, в общей сложности стоимость трансфера составит £ 5 млн. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Милан».

Инсайдер Дэвид Орнштейн дополняет, что Уокер подпишет с «кларетовыми» контракт на два года.

Контракт Уокера с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года. Защитник играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.