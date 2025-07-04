В «Динамо» опровергли информацию о переходе Карраскаля во «Фламенго»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не согласовывал переход полузащитника Хорхе Карраскаля в бразильский «Фламенго», о чём сообщали местные журналисты.

— Пишут, что по переходу Карраскаля во «Фламенго» уже договорились.

— Нет. Может, кто-то и договорился, но не мы. Может, вы? — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее информацию бразильских журналистов опроверг агент футболиста Родриго Лопес. Сегодня, 4 июля, Карраскаль сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с сербским «Партизаном» (3:1), а «Фламенго» объявил об уходе полузащитника Жерсона в «Зенит». Карраскаль представляет «Динамо» с 2023 года.