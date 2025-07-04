Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» опровергли информацию о переходе Карраскаля во «Фламенго»

В «Динамо» опровергли информацию о переходе Карраскаля во «Фламенго»
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не согласовывал переход полузащитника Хорхе Карраскаля в бразильский «Фламенго», о чём сообщали местные журналисты.

— Пишут, что по переходу Карраскаля во «Фламенго» уже договорились.
— Нет. Может, кто-то и договорился, но не мы. Может, вы? — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее информацию бразильских журналистов опроверг агент футболиста Родриго Лопес. Сегодня, 4 июля, Карраскаль сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с сербским «Партизаном» (3:1), а «Фламенго» объявил об уходе полузащитника Жерсона в «Зенит». Карраскаль представляет «Динамо» с 2023 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Карраскаля опроверг новость о договорённости «Динамо» и «Фламенго» о переходе игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android