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«Аль-Наср» готов отдать £ 73 млн за игрока «Арсенала» — talkSPORT

«Аль-Наср» готов отдать £ 73 млн за игрока «Арсенала» — talkSPORT
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«Аль-Наср» хочет подписать вингера лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли. Об этом сообщает talkSPORT.

Ближневосточный клуб готов потратить на данный трансфер £ 73 млн, это может стать рекордной продажей для «канониров». Саудовская лига открыла трансферное окно раньше обычного — 3 июля, что на 17 дней раньше привычного срока. Вариант с Мартинелли является альтернативой Луису Диасу из «Ливерпуля», работа по трансферу которого на данный момент далека от успеха. Отмечается, что лондонцы не собираются расставаться с футболистом.

В минувшем сезоне Мартинелли принял участие в 51 матче за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

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