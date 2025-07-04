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Винисиус отреагировал на переход Жерсона из «Фламенго» в «Зенит»

Винисиус отреагировал на переход Жерсона из «Фламенго» в «Зенит»
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал новость об уходе полузащитника пентакампеонов Жерсона из «Фламенго». Сегодня, 4 июля, красно-чёрные официально объявили, что «Зенит» выплатил отступные в размере € 25 млн за 28-летнего хавбека.

«Монстр!» — написал Винисиус под публикацией с новостью об уходе Жерсона.

Экс-полузащитник «Фламенго» играет за бразильскую национальную команду с 2021 года. За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Винисиус сыграл 41 встречу за сборную, где забил семь голов и сделал шесть ассистов.

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