Стало известно, под каким номером Иван Сергеев будет играть в «Динамо»

Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало, что новоиспечённый нападающий бело-голубых Иван Сергеев будет выступать под 33-м игровым номером.

Трудовое соглашение 30-летнего форварда с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.

Сергеев перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов», за которые он выступал с 2020 по 2022 год и с сентября 2024 года. За период игры в составе самарского клуба нападающий принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.

Новоиспечённый игрок бело-голубых также является футболистом сборной России. За национальную команду Сергеев принял участие в шести встречах, где забил один гол.

Самая крупная победа «Динамо»: