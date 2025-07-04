Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, под каким номером Иван Сергеев будет играть в «Динамо»

Стало известно, под каким номером Иван Сергеев будет играть в «Динамо»
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало, что новоиспечённый нападающий бело-голубых Иван Сергеев будет выступать под 33-м игровым номером.

Трудовое соглашение 30-летнего форварда с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.

Сергеев перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов», за которые он выступал с 2020 по 2022 год и с сентября 2024 года. За период игры в составе самарского клуба нападающий принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.

Новоиспечённый игрок бело-голубых также является футболистом сборной России. За национальную команду Сергеев принял участие в шести встречах, где забил один гол.

Материалы по теме
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ
Live
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android