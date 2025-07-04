Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился планами клуба на летнее трансферное окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке летом.

«Трансферов стоит ждать, мы хотим усилиться. Но не буду говорить, какие позиции. Ситуация меняется, появляются травмированные и так далее. Точное количество не скажу, однако одну-две позиции точно надо усилить», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее московский клуб объявил о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Трудовой договор 30-летнего форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. За период игры в составе самарского клуба нападающий принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.