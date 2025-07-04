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Фото: Канселу и Невеш не смогли сдержать слёз во время минуты молчания в память о Жоте

Фото: Канселу и Невеш не смогли сдержать слёз во время минуты молчания в память о Жоте
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Португальские футболисты «Аль-Хиляля» Жоау Канселу и Рубен Невеш заплакали во время минуты молчания, посвящённой нападающему сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоте, погибшему в ДТП, произошедшем в Испании. В этом ДТП также погиб брат Жоты Андре Силва.

Фото: Кадры из трансляции

Минута молчания состоялась перед матчем четвертьфинала клубного чемпионата мира между «Аль-Хилялем» и «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'    

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

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