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«Лутон Таун» выпустил форму, созданную по новому экологическому стандарту

«Лутон Таун» выпустил форму, созданную по новому экологическому стандарту
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«Лутон Таун» выпустил форму для участия в новом сезоне английской Первой лиги. Отличительной особенностью комплекта является экологичный подход к переработке экипировки.

Фото: lutontown.co.uk

Форма разработана фирмой Reflo, которая специализируется на экологичной одежде. Данная экипировка заявлена как «полностью перерабатываемая», на 100% она произведена из переработанного полиэстера. Такой подход к выбору формы «шляпники» объясняют тем, что ежегодно на свалках оказывается 92 млн тонн текстильных изделий. Возможность переработки же даёт материалам новую жизнь.

По итогам прошлого сезона «Лутон Таун» вылетел из Чемпионшипа.

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