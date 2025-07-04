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Джонатан Дэвид стал игроком «Ювентуса»

Джонатан Дэвид стал игроком «Ювентуса»
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Джонатаном Дэвидом. Трудовое соглашение с канадским футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что заработная плата 25-летнего форварда составит € 6 млн в год.

Последним клубом Дэвида был «Лилль», контракт с которым у него закончился 1 июля. Он выступал в составе французской команды с 2020 года. В минувшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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