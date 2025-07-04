Моуринью — о гибели Жоты и Силвы: это трудно понять

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о гибели футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в ДТП.

«Когда люди покидают этот мир, мы обычно говорим: «Это был замечательный человек». Диогу действительно был славным парнем. С ним работал мой агент, конечно, я много знал о нём. В Ливерпуле знают, что я говорю правду: это ребёнок, которому ничего не далось легко. Ему пришлось бороться, чтобы достичь того, чего он достиг. Диогу не гнался за главным героем, он сам был главным героем.

Безумие, трое детей остались без отца, молодая жена — без мужа, а родители потеряли обоих сыновей. Это трудно понять, возможно, однажды мы сможем это осознать, но не сейчас.

Подобное произошло со мной много лет назад, когда я работал в «Порту». Один из наших парней, Руй Филипе, мы любили его, погиб в автокатастрофе, а команда была чемпионом… Парни переживали и боролись вместе за его память, как и болельщики, думаю, мы стали чемпионами для него.

«Ливерпуль» — фантастический клуб, думаю, они будут переживать все вместе. Вероятно, они решат или уже решили убрать футболку с номером Диогу. Думаю, он всегда будет на «Энфилде», всегда будет частью семьи», — приводит слова Моуринью Sky Sports.