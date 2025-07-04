Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» возобновил интерес к Барко, игрок хочет покинуть «Спартак» — Грова

«Фламенго» возобновил интерес к Барко, игрок хочет покинуть «Спартак» — Грова
Комментарии

«Фламенго» вновь проявляет интерес к 26-летнему атакующему полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский футболист хочет покинуть московский клуб и Россию по личным причинам.

Ранее СМИ сообщали о желании Барко вернуться в Южную Америку, чтобы быть ближе к семье.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Несколько клубов из Южной Америки заинтересованы в трансфере Барко из «Спартака» — Грилло

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android