«Фламенго» возобновил интерес к Барко, игрок хочет покинуть «Спартак» — Грова

«Фламенго» вновь проявляет интерес к 26-летнему атакующему полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский футболист хочет покинуть московский клуб и Россию по личным причинам.

Ранее СМИ сообщали о желании Барко вернуться в Южную Америку, чтобы быть ближе к семье.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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Как появился «Спартак»: