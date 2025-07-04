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Влахович может расторгнуть контракт с «Ювентусом» — Tuttosport

Влахович может расторгнуть контракт с «Ювентусом» — Tuttosport
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Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» в ближайшее время. Об этом сообщает Tuttosport.

Главный тренер команды Игор Тудор не считает игрока важной частью своего проекта, сам футболист находится в напряжённых отношениях с руководством клуба из-за условий своего контракта. Ранее серб также лайкнул в соцсетях пост с голом хавбека «Реала» Джуда Беллингема в ворота «бьянконери» на клубном чемпионате мира. В другом же случае он заявил, что гордится носить футболку туринцев с девятым номером. Контракт Душана с коллективом рассчитан до лета 2026 года.

Ожидается, что в ближайшее время генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли и агент Влаховича Дарко Ристич обсудят судьбу футболиста. Возможен вариант с расторжением контракта, но тогда клубу придётся выплатить игроку щедрую компенсацию. Есть и альтернативный вариант: продление трудового договора на один сезон с распределением оклада Душана и переходом игрока в аренду для получения игровой практики.

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Влахович забил 17 голов и отдал пять голевых передач.

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