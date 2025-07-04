«Я здесь, за эту команду стою». Актёр Никита Кологривый встретился с Валерием Карпиным

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале опубликовала фотографии главного тренера команды Валерия Карпина с известным российским актёром Никитой Кологривым.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

«Динамо» сопроводило публикацию с фотографиями Карпина и Кологривого следующим комментарием: «Я здесь, за эту команду стою. Пацаны мне – всё, и я всё пацанам».

Этот комментарий является отсылкой к словам персонажа Кологривого из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из серий персонаж Кологривого сказал: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне – всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!». Впоследствии эта фраза получила широкую популярность в Сети.

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