«Посидеть я могу и дома с женой». Беленов — об отказе от возвращения в «Спартак»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил причину отказа от возвращения в московский «Спартак», проявлявший к нему интерес минувшим летом.

– «Спартак» прошлым летом?

– Мне обозначили, что я буду третьим. Зачем туда идти, если я хочу играть? Посидеть я могу и дома с женой. Ещё со времён Белгорода помню фразу своего старшего товарища: «Сань, зачем ты тренируешься?» — «Как это? Чтобы быть сильнее, лучше». — «Ты тренируешься, чтобы играть», — приводит слова Беленова Sport24.

Российский вратарь являлся футболистом красно-белых с 2010 по 2011 год. В составе основной команды «Спартака» он принял участие в одном матче. За «Спартак-2» он провёл 15 встреч, семь из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с «Уфой» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 100 тыс.

Как появился «Спартак»: