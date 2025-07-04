В «Фенербахче» отреагировали на заявление Сент-Максимена о попытках дать ему допинг

«Фенербахче» опубликовал в соцсетях заявление в ответ на слова бывшего игрока команды Аллана Сент-Максимена о подходе клуба к борьбе за титулы. Ранее футболист, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Ахли», сказал, что в турецкой команде «много проблемных вещей», а также сообщил, что ему якобы предлагали принять допинг.

«Мы с удивлением обнаружили заявление, сделанное Алланом Сент-Максименом, который носил нашу футболку в сезоне-2024/2025, в социальных сетях. Искажение спортсменом фактов относительно методики лечения, применённой после возникновения проблемы с его здоровьем, которую он испытал, является попыткой нанести ущерб репутации нашего клуба.

Мы хотели бы сообщить, что воспользуемся всеми нашими законными правами против введения общественности в заблуждение и искажённых заявлений относительно нашей корпоративной репутации», — сообщается на странице турецкой команды в социальных сетях.