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Сергеев выразил надежду на чемпионство «Динамо» в грядущем сезоне РПЛ

Сергеев выразил надежду на чемпионство «Динамо» в грядущем сезоне РПЛ
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Новоиспечённый нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев надеется, что бело-голубые смогут завоевать чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Очень надеюсь, что победим в этом чемпионате. Здесь отличная команда. Буду помогать как на тренировках, так и на футбольном поле, в матчах», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о переходе 30-летнего нападающего из «Крыльев Советов» сегодня, 4 июля. Он выступал за самарскую команду с 2020 по 2022 год и с сентября 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 91 встрече во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.

Новоиспечённый игрок бело-голубых также является футболистом сборной России. За национальную команду Сергеев принял участие в шести матчах, где забил один гол.

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