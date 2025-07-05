«Барселона» не планировала покупать Уильямса, игрок сам предложил себя клубу — источник

Изначально «Барселона» не собиралась подписывать нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Сине-гранатовые планировали сосредоточиться на кандидатурах Луиса Диаса («Ливерпуль») и Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед»). Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, ситуация изменилась после встречи агента игрока Феликса Тайнты со спортивным руководством «блауграны», на которой он заявил о желании своего клиента перейти в каталонский клуб. Кроме того, Тайнта подчеркнул, что Уильямс может присоединиться к «Барселоне» на выгодных для неё условиях.

Однако, когда сине-гранатовые подготовили деньги за переход нападающего и договорилась с ним об условиях личного контракта, сторона футболиста стала предъявлять новые требования, усложняющие сделку.

На прошлой неделе «Барселона» предоставила Уильямсу 48 часов для принятия решения о будущем. Этот срок истёк в минувшую субботу. При этом агент игрока хранил молчание до среды, когда связался с испанским грандом, чтобы сообщить о новой встрече с вингером, где будет обсуждаться его будущее. В пятницу, 4 июля, «Атлетик» объявил о продлении контракта с Уильямсом до 2035 года.

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