«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в 1/4 финала клубного чемпионата мира
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Завершён матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретились «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). После финального свистка был зафиксирован счёт 2:1 в пользу бразильской команды. Игра прошла на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели из Нидерландов.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40' 1:1 Леонардо – 51' 2:1 Перейра ду Насименту – 70'
Мартинелли на 40-й минуте вывел «Флуминенсе» вперёд, Маркос Леонардо на 51-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 70-й минуте забил Эркулес Перейра ду Насименту.
В полуфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия).
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