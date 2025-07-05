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Флуминенсе — Аль-Хиляль, результат матча 4 июля 2025, счёт 2:1, 1/4 финала клубного ЧМ по футболу — 2025

«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в 1/4 финала клубного чемпионата мира
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Завершён матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретились «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). После финального свистка был зафиксирован счёт 2:1 в пользу бразильской команды. Игра прошла на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели из Нидерландов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'     2:1 Перейра ду Насименту – 70'    

Мартинелли на 40-й минуте вывел «Флуминенсе» вперёд, Маркос Леонардо на 51-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 70-й минуте забил Эркулес Перейра ду Насименту.

В полуфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия).

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