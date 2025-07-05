«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Завершён матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретились «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). После финального свистка был зафиксирован счёт 2:1 в пользу бразильской команды. Игра прошла на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели из Нидерландов.

Мартинелли на 40-й минуте вывел «Флуминенсе» вперёд, Маркос Леонардо на 51-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 70-й минуте забил Эркулес Перейра ду Насименту.

В полуфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия).