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«Зенит» отреагировал на видео «Динамо», высмеивающее клуб из-за перехода Сергеева

«Зенит» отреагировал на видео «Динамо», высмеивающее клуб из-за перехода Сергеева
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Пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале опубликовала кадр из видео московского «Динамо», посвящённого переходу нападающего Ивана Сергеева.

Напомним, в указанном ролике новичок бело-голубых был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии». В видео актёр в образе Александра II подчёркивает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». На что помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й».

Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадр из видео «Динамо» с помощником Александра II, а также выложила фотографию, где человек в похожей одежде держит книгу Максима Горького «На дне», закрывая ей своё лицо. При этом сине-бело-голубые сопроводили эту публикацию комментарием: «Литература > математика».

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