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Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 4 июля

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 4 июля
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4 июля прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 4 июля:

Группа С. Дания — Швеция — 0:1;
Группа С. Германия — Польша — 2:0.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели немецкую национальную команду со счётом 2:1 (д. вр.). Соревнование проходило в Англии.

Календарь женского чемпионата Европы 2025 года
Турнирная таблица женского чемпионата Европы 2025 года
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