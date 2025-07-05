4 июля прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 4 июля:

Группа С. Дания — Швеция — 0:1;

Группа С. Германия — Польша — 2:0.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели немецкую национальную команду со счётом 2:1 (д. вр.). Соревнование проходило в Англии.

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