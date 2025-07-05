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Кологривый болел за «Динамо», Сергеева представили на игре. Фото победы над «Партизаном»

Кологривый болел за «Динамо», Сергеева представили на игре. Фото победы над «Партизаном»
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4 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоялся матч BetBoom Братского кубка, в котором встречались местное «Динамо» и белградский «Партизан». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Партизан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. На 20-й минуте нападающий гостей Йован Милошевич восстановил равновесие. На 60-й минуте полузащитник Даниил Фомин вывел «Динамо» вперёд. На 78-й минуте победную точку поставил нападающий хозяев Владислав Степанов.

За 10 минут до конца основного времени «Динамо» представило новичка. Ивану Сергееву вручили футболку клуба прямо на стадионе. До этого нападающий сидел рядом с Константином Тюкавиным, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы.

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