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«Париж» продлил контракт с 37-летним вратарём Риу

«Париж» продлил контракт с 37-летним вратарём Риу
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37-летний голкипер Реми Риу подписал новый контракт с «Парижем». Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

Новый трудовой договор вратаря с командой рассчитан на один сезон. Футболист перешёл в стан парижан в январе 2024 года и принял участие в трёх матчах. Ранее он выступал за «Лион», «Лорьян», «Осер», «Тулузу», «Нант», «Антальяспор», «Шарлеруа» и «Кан». Помимо этого, Риу играл за сборную Франции разных возрастных категорий, но во взрослую национальную команду он не вызывался.

«Париж» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Лиги 2 и заработал выход в высший дивизион французского первенства.

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