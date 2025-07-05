«Париж» продлил контракт с 37-летним вратарём Риу

37-летний голкипер Реми Риу подписал новый контракт с «Парижем». Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

Новый трудовой договор вратаря с командой рассчитан на один сезон. Футболист перешёл в стан парижан в январе 2024 года и принял участие в трёх матчах. Ранее он выступал за «Лион», «Лорьян», «Осер», «Тулузу», «Нант», «Антальяспор», «Шарлеруа» и «Кан». Помимо этого, Риу играл за сборную Франции разных возрастных категорий, но во взрослую национальную команду он не вызывался.

«Париж» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Лиги 2 и заработал выход в высший дивизион французского первенства.