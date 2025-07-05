«Некоторые играют в футбол уже год...» Кунде иронично высказался о клубном ЧМ

Правый защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде подчеркнул существенное увеличение футбольного сезона для игроков, принимающих участие в клубном чемпионате мира. Это соревнование стартовало 14 июня, после завершения сезонов в Европе, и продлится до 13 июля.

«Есть команды, сезон которых начался в середине июля 2024 года… Сейчас 4 июля 2025 года, и они всё ещё играют…

Как приятно быть в отпуске», — написал французский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В эти дни проходит стадия четвертьфинала клубного чемпионата мира, в которой участвуют восемь команд: «Флуминенсе», «Аль-Хиляль», «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

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