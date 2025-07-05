«Марсель» хочет подписать Тимоти Веа — Романо

«Марсель» намерен усилиться полузащитником «Ювентуса» и сборной США Тимоти Веа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее туринцы были близки к согласованию трансфера игрока в «Ноттингем Форест», но футболист отказался от этого варианта. В «Олимпике» об этом знают и видят данный поворот событий в качестве возможности усилить состав.

La Provence дополняет, что переговоры на данный момент далеки от продвинутой стадии, однако хавбеку интересен проект провансальцев.

В минувшем сезоне 25-летний Веа принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами.