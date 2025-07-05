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«Лучший хозяин». «Атлетик» подшутил над «Барселоной» после продления Нико Уильямса

«Лучший хозяин». «Атлетик» подшутил над «Барселоной» после продления Нико Уильямса
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«Атлетик» опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter), в котором подшутил над «Барселоной» на фоне сорвавшегося трансфера 22-летнего вингера бискайцев Нико Уильямса.

Напомним, «Барселона» дважды за последние два летних трансферных окна пыталась подписать испанца и вела переговоры, однако каждый раз Нико продлевал контракт с клубом, и сделка не состоялась.

После этого «Атлетик» в шутку опубликовал детское фото младшего Уильямса в форме бискайцев, на котором он позирует с 23-летним атакующим хавбеком Робертом Наварро, недавно перешедшим в «Атлетик». Роберт на фото – в форме «Барселоны», так как баск четыре года находился в академии каталонского клуба. К посту «Атлетик» добавил тег обоих игроков и смеющиеся эмодзи, подписав: «Лучший хозяин».

Фото: Страница «Атлетика» в социальных сетях

Ранее стало известно, что испанский вингер Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года.

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