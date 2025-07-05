Иван Обляков рассказал о реакции футболистов ЦСКА на неожиданную смену главного тренера

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как игроки красно-синих отреагировали на незапланированную смену главного тренера команды в июне 2025 года.

— Как команда встретила новость о смене главного тренера?

— Конечно, это было неожиданно, мы все были в отпусках. Просто приняли и уже переключились. Привыкаем, притираемся, больших проблем не вижу. Нужно время, но команда у нас молодая, и у нас всё хорошо, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сезон-2024/2025 ЦСКА провёл под руководством сербского главного тренера Марко Николича. Под его началом армейцы набрали 59 очков в 30 матчах Российской Премьер-Лиги и завоевали бронзовые медали национального чемпионата, а также стали обладателями Кубка России.

9 июня официальный телеграм-канал ЦСКА объявил, что Николич принял решение покинуть клуб. 20 июня было официально объявлено о назначении нового главного тренера, которым стал швейцарец Фабио Челестини.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: