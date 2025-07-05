Иван Обляков ответил на вопрос о задачах ЦСКА в сезоне-2025/2026

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на вопрос о целях и задачах команды в наступающем сезоне-2025/2026.

— На предстоящий сезон обозначены конкретные цели и задачи?

— Задача одна — выигрывать. Прошлый сезон был хороший, появилась уверенность, что всё возможно и будем бороться за чемпионство. Надеюсь, она нам поможет. Моменты будут, 100%, главное — их реализовывать, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сезон-2024/2025 ЦСКА провёл под руководством сербского главного тренера Марко Николича, с которым красно-синие набрали 59 очков в 30 матчах Российской Премьер-Лиги и завоевали бронзовые медали национального чемпионата, а также стали обладателями Кубка России.

9 июня официальный телеграм-канал ЦСКА сообщил, что Николич принял решение покинуть клуб. 20 июня было официально объявлено о назначении нового главного тренера, которым стал швейцарец Фабио Челестини. В сезоне-2024/2025 специалист стал победителем в чемпионате и Кубке Швейцарии с «Базелем».

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: