«Тюкавин моложе и классом выше». Аршавин отреагировал на трансфер Сергеева в «Динамо»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо». О трансфере 30-летнего Сергеева объявили 4 июля.

«Думаю, Сергееву доказывать особо нечего. Просто «Крылья» уже не те, за которые он привык играть. Это раз. Во‑вторых, побороться за чемпионство ещё раз — для любого спортсмена это хорошо. Данные у Ивана есть. Понятно, что Тюкавин моложе и классом выше, но это не значит, что Ваня там будет в глухом запасе сидеть. Думаю, почти в каждой игре он время будет получать, а в каких‑то матчах станет выходить и в стартовом составе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сергеев выступал за самарскую команду с 2020 по 2022 год и вернулся в сентябре 2024 года. За всё это время он сыграл 91 встречу во всех турнирах, забив 60 голов и сделав 17 ассистов. Также форвард провёл два сезона в составе «Зенита». До 2020 года футболист выступал в таких командах, как «Тамбов», «Торпедо», «Строгино», «Рига» и «Череповец».

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