«Рубин» объявил о назначении нового генерального директора

Официальный телеграм-канал «Рубина» назвал имя нового генерального директора казанцев. Им стал 56-летний Ильдар Зарипов, который с января 2005 года занимал в клубе должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Ранее генеральным директором казанского «Рубина» с января 2023 года был 66-летний Александр Айбатов.

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Рубин» из Казани под руководством главного тренера Рашида Рахимова занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 встречах национального чемпионата.

Видео: Игроки «Рубина» перелезают через забор стадиона после матча: