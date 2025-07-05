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«Рубин» объявил о назначении нового генерального директора

«Рубин» объявил о назначении нового генерального директора
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Официальный телеграм-канал «Рубина» назвал имя нового генерального директора казанцев. Им стал 56-летний Ильдар Зарипов, который с января 2005 года занимал в клубе должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Ранее генеральным директором казанского «Рубина» с января 2023 года был 66-летний Александр Айбатов.

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Рубин» из Казани под руководством главного тренера Рашида Рахимова занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 встречах национального чемпионата.

Видео: Игроки «Рубина» перелезают через забор стадиона после матча:

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