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Обляков назвал главное отличие модели игры Челестини от ЦСКА Николича

Обляков назвал главное отличие модели игры Челестини от ЦСКА Николича
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о главном отличии в игровой модели армейцев при новом главном тренере швейцарце Фабио Челестини от структуры, которую тренировал сербский специалист Марко Николич.

— В чем отличие ЦСКА Челестини от ЦСКА Николича?
— Мы точно не будем играть ромбом. Наигрываем другую схему. Это главное отличие, — сказал Обляков в эфире «Матч Премьер».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством сербского тренера Николича набрал 59 очков в 30 матчах РПЛ, завоевав бронзовые медали чемпионата и Кубок России. 9 июня стало известно, что сербский специалист решил покинуть клуб. 20 июня было объявлено о назначении новым главным тренером швейцарца Фабио Челестини.

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