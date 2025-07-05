Радимов назвал плюсы и минусы «Динамо» при Карпине после игры с «Партизаном»
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о плюсах и минусах игры московского «Динамо» при новом главном тренере Валерии Карпине после встречи 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6' 1:1 Милошевич – 20' 2:1 Фомин – 60' 3:1 Степанов – 78'
«Прессинг в течение 90 минут. Даже после замен. Вышли молодые мальчишки — они понимали, что от них требуется. Не всегда было синхронно, но на это нужно время. Минус? Это выход из обороны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в первом туре Братского кубка бело-голубые разгромили команду «ОФК Белград». Карпин возглавил московскую команду в июне этого года, подписав контракт до лета 2028-го.
Самая крупная победа «Динамо»:
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