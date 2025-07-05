Радимов назвал плюсы и минусы «Динамо» при Карпине после игры с «Партизаном»

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о плюсах и минусах игры московского «Динамо» при новом главном тренере Валерии Карпине после встречи 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

«Прессинг в течение 90 минут. Даже после замен. Вышли молодые мальчишки — они понимали, что от них требуется. Не всегда было синхронно, но на это нужно время. Минус? Это выход из обороны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре Братского кубка бело-голубые разгромили команду «ОФК Белград». Карпин возглавил московскую команду в июне этого года, подписав контракт до лета 2028-го.

Самая крупная победа «Динамо»: