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Аршавин — о Лунёве: Карпин-тренер всю жизнь играл с Песьяковым, других вратарей шугается

Аршавин — о Лунёве: Карпин-тренер всю жизнь играл с Песьяковым, других вратарей шугается
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и телеэксперт Андрей Аршавин прокомментировал игру голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва в матче товарищеского BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

«Не понимаю, человек привозит в первом тайме гол и делает всё то же самое во втором. Чуть похладнокровнее будь девятый номер — и всё, второй тебе забивают. Я вообще не понимаю, как Валерий Георгиевич… он всю свою жизнь тренерскую, мне кажется, играл с Песьяковым в воротах, поэтому для него любой другой вратарь — мне кажется, он иногда шугается, смотрит — мой, не мой (смеётся)», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин по ходу матча подзывал к себе голкипера Андрея Лунёва и корректировал его действия при розыгрыше мяча с защитниками под прессингом.

Видео: Валерий Карпин пошутил про количество вратарей в сборной

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