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Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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«Палмейрас» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала клубного ЧМ-2025

«Палмейрас» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала клубного ЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 июля мск, в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Палмейрас» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1-й тайм
0 : 0
Челси
Лондон, Англия

Стартовые составы команд.

«Палмейрас»: Вевертон, Хьяй, Микаэл, Фукс, Вандерлан, Риос, Мартинес, Аллан, Факундо Торрес, Эстевао, Витор Роке.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Энцо Фернандес, Нкунку, Палмер, Нету, Делап.

В полуфинале КЧМ-2025 победитель этой пары сыграет с бразильским «Флуминенсе».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

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