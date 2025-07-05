«Палмейрас» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала клубного ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 4 на 5 июля мск, в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Палмейрас» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Палмейрас»: Вевертон, Хьяй, Микаэл, Фукс, Вандерлан, Риос, Мартинес, Аллан, Факундо Торрес, Эстевао, Витор Роке.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Энцо Фернандес, Нкунку, Палмер, Нету, Делап.

В полуфинале КЧМ-2025 победитель этой пары сыграет с бразильским «Флуминенсе».

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