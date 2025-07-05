Радимов высказался о трансфере Сергеева в «Динамо» в контексте игрового времени Тюкавина

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мнением о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо». О трансфере 30-летнего Сергеева объявили 4 июля.

«Как быстро восстановится Тюкавин, это вопрос. Возможно, осеннюю часть он будет выходить на замену и набирать форму. Нужен центральный нападающий. Сергеев знает всех ребят, это игрок национальной сборной, он забивает мячи с гарантией, есть психология победителя. Дальше поправляется Тюкавин, есть Гладышев, который может играть на фланге. Можно играть в два нападающих, можно усиливать команду по ходу игры. В этом плане для Сергеева проблем не будет. Он классный парень. Помним, сколько выходил в «Зените» со скамейки запасных. Он уехал в Самару играть, а мог спокойно сидеть и получать деньги в «Зените», но он решил поехать в «Крылья» получать игровую практику», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Сергееву 30 лет. До перехода в стан бело-голубых он выступал за «Крыльев Советов», «Зенит», «Тамбов», «Торпедо», «Строгино», «Ригу» и «Череповец».

Самая крупная победа «Динамо»: