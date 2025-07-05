Карраскаль засмеялся после беседы с Карпиным перед выходом на поле в игре с «Партизаном»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль засмеялся после разговора с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным перед выходом на замену в матче 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

27-летний колумбийский хавбек вышел на замену вместо бразильского хавбека Бителло. Перед появлением на поле футболист тепло пообщался с Карпиным у бровки.

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Ранее бразильские журналисты сообщали, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн. Позже агент футболиста и генеральный директор московского «Динамо» опровергли информацию о трансфере. Хорхе представляет «Динамо» с 2023 года.

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