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Карраскаль засмеялся после беседы с Карпиным перед выходом на поле в игре с «Партизаном»

Карраскаль засмеялся после беседы с Карпиным перед выходом на поле в игре с «Партизаном»
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль засмеялся после разговора с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным перед выходом на замену в матче 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

27-летний колумбийский хавбек вышел на замену вместо бразильского хавбека Бителло. Перед появлением на поле футболист тепло пообщался с Карпиным у бровки.

ВИДЕО

Ранее бразильские журналисты сообщали, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн. Позже агент футболиста и генеральный директор московского «Динамо» опровергли информацию о трансфере. Хорхе представляет «Динамо» с 2023 года.

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