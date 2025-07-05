Карраскаль засмеялся после беседы с Карпиным перед выходом на поле в игре с «Партизаном»
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль засмеялся после разговора с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным перед выходом на замену в матче 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6' 1:1 Милошевич – 20' 2:1 Фомин – 60' 3:1 Степанов – 78'
27-летний колумбийский хавбек вышел на замену вместо бразильского хавбека Бителло. Перед появлением на поле футболист тепло пообщался с Карпиным у бровки.
Ранее бразильские журналисты сообщали, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн. Позже агент футболиста и генеральный директор московского «Динамо» опровергли информацию о трансфере. Хорхе представляет «Динамо» с 2023 года.
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