«Челестини знает, что я могу играть на нескольких позициях». Обляков — о своей роли в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал свою оптимальную позицию в новой игровой схеме команды при главном тренере Фабио Челестини.

— В новой схеме какая оптимальная позиция для вас?

— Центральный атакующий полузащитник. Есть несколько позиций, на которых я могу играть.

— Челестини об этом знает?

— Ещё не разговаривали, но он знает, что я могу играть на нескольких позициях. Мы будем это обсуждать, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».

49-летний швейцарец Фабио Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 армейцами руководил 45-летний серб Марко Николич, который покинул клуб в начале июня по собственной инициативе.

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА