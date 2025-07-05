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«Челестини знает, что я могу играть на нескольких позициях». Обляков — о своей роли в ЦСКА

«Челестини знает, что я могу играть на нескольких позициях». Обляков — о своей роли в ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал свою оптимальную позицию в новой игровой схеме команды при главном тренере Фабио Челестини.

— В новой схеме какая оптимальная позиция для вас?
— Центральный атакующий полузащитник. Есть несколько позиций, на которых я могу играть.

— Челестини об этом знает?
— Ещё не разговаривали, но он знает, что я могу играть на нескольких позициях. Мы будем это обсуждать, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».

49-летний швейцарец Фабио Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 армейцами руководил 45-летний серб Марко Николич, который покинул клуб в начале июня по собственной инициативе.

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