Фёдор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» в центре Москвы

Российский футболист Фёдор Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании» в центре Москвы. Инцидент произошёл 28 мая в 7:30 утра, однако видео стало известно общественности только сейчас.

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Причины произошедшего пока не уточнены. Отметим, потасовка с участием футболиста состоялась в том же кафе, где был инцидент с участием других бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году.

Напомним, по итогам минувшего сезона Смолов стал чемпионом России в составе «Краснодара». 27 мая клуб объявил о завершении контракта с 35-летним нападающим, который сейчас находится в статусе свободного агента.

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