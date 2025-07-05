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Фёдор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» в центре Москвы

Фёдор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» в центре Москвы
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Российский футболист Фёдор Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании» в центре Москвы. Инцидент произошёл 28 мая в 7:30 утра, однако видео стало известно общественности только сейчас.

ВИДЕО

Причины произошедшего пока не уточнены. Отметим, потасовка с участием футболиста состоялась в том же кафе, где был инцидент с участием других бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году.

Напомним, по итогам минувшего сезона Смолов стал чемпионом России в составе «Краснодара». 27 мая клуб объявил о завершении контракта с 35-летним нападающим, который сейчас находится в статусе свободного агента.

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