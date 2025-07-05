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Со Смолова требовали деньги, чтобы видео с дракой не было опубликовано — источник

Со Смолова требовали деньги, чтобы видео с дракой не было опубликовано — источник
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Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился подробностями о драке с участием российского форварда Фёдора Смолова. Ранее в сети появилось видео, где футболист ударил двоих человек в одном из кафе Москвы.

«28 мая в 7:30 утра у экс-нападающего «Краснодара» случился конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали.

В последствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат», — написал Карпов в своём телеграм-канале.

На данный момент Фёдор официально не комментировал данный инцидент. Смолову 35 лет. Сейчас он является свободным агентом, так как его контракт с «Краснодаром» завершился по окончании сезона-2024/2025.

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