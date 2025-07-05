Иван Обляков сравнил физические нагрузки в ЦСКА при Челестини и при Николиче

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил физические нагрузки на сборах при главных тренерах Фабио Челестини и Марко Николиче.

— Что касается физической нагрузки, насколько отличается подход?

— У всех он разный, но более‑менее похожий. Нет монотонного бега, есть рывки, спринты, больше игровых упражнений с мячом и в маленьких пространствах, и больших. Достаточно интенсивно, где‑то похоже, но упражнения отличаются.

— По нагрузкам и интенсивности тренировки у кого легче?

— Не скажу, что у кого‑то было легче. Нагрузка примерно похожая, она серьёзная. Она далеко не лёгкая, после второй тренировки нет сил дойти даже до номера. Чтобы прессинговать, нужно заложить базу на сборах. Мы этим и занимаемся, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сезон-2024/2025 ЦСКА провёл под руководством сербского главного тренера Марко Николича. Под его началом армейцы набрали 59 очков в 30 матчах Российской Премьер-Лиги и завоевали бронзовые медали национального чемпионата, а также стали обладателями Кубка России.

9 июня официальный телеграм-канал ЦСКА объявил, что Николич принял решение покинуть клуб. 20 июня было официально объявлено о назначении нового главного тренера, которым стал швейцарец Фабио Челестини.

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