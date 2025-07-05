«Палмейрас» — «Челси»: Палмер открыл счёт в матче 1/4 финала КЧМ-2025

В эти минуты на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». На 16-й минуте британцы открыли счёт после точного удара полузащитника Коула Палмера.

Ранее в 1/8 финала «Палмейрас» одолел в дополнительное время соотечественников из «Ботафого» (1:0 д.в.), лондонцы также в овертайме разгромили «Бенфику» из Лиссабона со счётом 4:1 д.в.

В полуфинале КЧМ-2025 победитель этой пары сыграет с бразильским «Флуминенсе».

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