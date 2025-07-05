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Карпин назвал виновных за пропущенный гол в матче «Динамо» с «Партизаном»

Карпин назвал виновных за пропущенный гол в матче «Динамо» с «Партизаном»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об ошибке игроком бело-голубых во время пропущенного гола в первом тайме матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

«Виновные? Оба. И [Даниил] Фомин, и Андрей [Лунёв] передачу давал, но его [Даниила] прессинговали. Не успел, неправильно обработал мяч. Можно было вернуть Лунёву, как в предыдущем точно таком же моменте — он спокойно возвращает Лунёву, тот выбивает или отдаёт на фланг. Это нормально. Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч сербской команды в этой встрече на 20-й минуте забил Йован Милошевич. Ассистировал ему хавбек Ваня Драгоевич.

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