Карпин назвал виновных за пропущенный гол в матче «Динамо» с «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об ошибке игроком бело-голубых во время пропущенного гола в первом тайме матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

«Виновные? Оба. И [Даниил] Фомин, и Андрей [Лунёв] передачу давал, но его [Даниила] прессинговали. Не успел, неправильно обработал мяч. Можно было вернуть Лунёву, как в предыдущем точно таком же моменте — он спокойно возвращает Лунёву, тот выбивает или отдаёт на фланг. Это нормально. Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч сербской команды в этой встрече на 20-й минуте забил Йован Милошевич. Ассистировал ему хавбек Ваня Драгоевич.

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