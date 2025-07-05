Карпин ответил, о чём разговаривал с Лунёвым во втором тайме матча «Динамо» с «Партизаном»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о разговоре с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым во втором тайме матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6' 1:1 Милошевич – 20' 2:1 Фомин – 60' 3:1 Степанов – 78'
— Был разговор с Лунёвом во втором тайме, что сказали?
— Рабочий подсказ, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в середине второго тайма Лунёв выполнил передачу хавбеку бело-голубых Виктору Окишору, однако футболист сербской команды после активного прессинга перехватил мяч. Эпизод голом не завершился, однако после этого Карпин подозвал Лунёва на эмоциональный разговор.
Как сборная России играет при Карпине:
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