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Карпин ответил, о чём разговаривал с Лунёвым во втором тайме матча «Динамо» с «Партизаном»

Карпин ответил, о чём разговаривал с Лунёвым во втором тайме матча «Динамо» с «Партизаном»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о разговоре с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым во втором тайме матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

— Был разговор с Лунёвом во втором тайме, что сказали?
— Рабочий подсказ, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в середине второго тайма Лунёв выполнил передачу хавбеку бело-голубых Виктору Окишору, однако футболист сербской команды после активного прессинга перехватил мяч. Эпизод голом не завершился, однако после этого Карпин подозвал Лунёва на эмоциональный разговор.

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