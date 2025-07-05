Карпин ответил, о чём разговаривал с Лунёвым во втором тайме матча «Динамо» с «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о разговоре с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым во втором тайме матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

— Был разговор с Лунёвом во втором тайме, что сказали?

— Рабочий подсказ, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в середине второго тайма Лунёв выполнил передачу хавбеку бело-голубых Виктору Окишору, однако футболист сербской команды после активного прессинга перехватил мяч. Эпизод голом не завершился, однако после этого Карпин подозвал Лунёва на эмоциональный разговор.

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