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Валерий Карпин назвал главную проблему «Динамо» по итогам двух матчей Братского кубка

Валерий Карпин назвал главную проблему «Динамо» по итогам двух матчей Братского кубка
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился поделился мнением об атаке и обороне матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

— Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?
— Всё было хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли шесть или семь забивать, сегодня вместо трёх могли ещё три-четыре забивать, это порадовало. В обороне, за исключением гола — это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута. Они бросали аут, мы долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушёл за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Динамо» разгромило команду ОФК из Белграда в 1-м туре турнира — 4:0.

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