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Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
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«Палмейрас» — «Челси»: Эстевао сравнял счёт в матче 1/4 финала КЧМ-2025

«Палмейрас» — «Челси»: Эстевао сравнял счёт в матче 1/4 финала КЧМ-2025
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В эти минуты на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». На 53-й минуте бразильцы сравняли счёт благодаря голу нападающего Эстевао ударом с острого угла (1:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'    

Ранее на 16-й минуте лондонцы вышли вперёд после точного удара хавбека Коула Палмера.

В 1/8 финала КЧМ-2025 «Палмейрас» одолел в дополнительное время соотечественников из «Ботафого» (1:0 д.в.), лондонцы также в овертайме разгромили «Бенфику» из Лиссабона со счётом 4:1 д.в.

В полуфинале турнира победитель этой пары сыграет с бразильским «Флуминенсе».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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