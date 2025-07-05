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Губерниев иронично обратился к футболистам после драки Смолова в «Кофемании»

Губерниев иронично обратился к футболистам после драки Смолова в «Кофемании»
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Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о драке нападающего Фёдора Смолова в «Кофемании». Напомним, ранее в сети появилось видео, где российский футболист ударил двух мужчин в московском кафе.

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Данный призыв отсылает к тому, что ранее в том же кафе на Никитской улице в Москве в 2018 году другие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драки.

Отмечается, что инцидент со Смоловым произошёл 28 мая. В СМИ сообщается, что у 35-летнего игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.

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