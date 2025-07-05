Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Божин рассказал, что покажет товарищеский матч «Крыльев Советов» со «Спартаком»

Сергей Божин рассказал, что покажет товарищеский матч «Крыльев Советов» со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин ответил на вопросы о стиле и физических кондициях самарцев.

— Сейчас сложно говорить про стиль «Крыльев Советов». На первом сборе закладывается фундамент физической подготовки. Думаю, про стиль будем говорить чуть позже, когда начнётся более точечная работа над организацией игры.

— То есть по товарищескому матчу со «Спартаком» можно будет судить о физических кондициях команды?
— С таким серьёзным соперником уже будет и организация команды видна, и физическая готовность, — сказал Божин в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июля «Крылья Советов» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» в ходе второго тренировочного сбора.

Видео: Игрок «Крыльев» Гальдамес подарил Нгамалё вино

Материалы по теме
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил о цели попасть в восьмёрку РПЛ в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android