Сергей Божин рассказал, что покажет товарищеский матч «Крыльев Советов» со «Спартаком»

Центральный защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин ответил на вопросы о стиле и физических кондициях самарцев.

— Сейчас сложно говорить про стиль «Крыльев Советов». На первом сборе закладывается фундамент физической подготовки. Думаю, про стиль будем говорить чуть позже, когда начнётся более точечная работа над организацией игры.

— То есть по товарищескому матчу со «Спартаком» можно будет судить о физических кондициях команды?

— С таким серьёзным соперником уже будет и организация команды видна, и физическая готовность, — сказал Божин в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июля «Крылья Советов» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева проведут товарищеский матч с московским «Спартаком» в ходе второго тренировочного сбора.

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