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У Смолова вымогали более 3 млн рублей, чтобы скандальное видео не попало в сеть — источник

У Смолова вымогали более 3 млн рублей, чтобы скандальное видео не попало в сеть — источник
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С российского футболиста Фёдора Смолова требовали более 3 млн рублей, чтобы с видео драки с его участием в «Кофемании» не попало в сеть. Об этом сообщает портал Sport Baza в телеграм-канале.

По информации источника, первоначально 35-летнему форварду предложили заплатить 1 млн рублей, с чем он согласился, но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн, что футболист отказался исполнять.

Отмечается, что конфликт начался из-за громких разговоров двоих мужчин, которые обсуждали Смолова. После того как он услышал оскорбления в свой адрес, и произошла драка. Кроме того, пострадавшие обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Напомним, на появившемся скандальном видео Фёдор ударил двоих мужчин в кафе. Футболист на данный момент не дал официальных комментариев по поводу инцидента.

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