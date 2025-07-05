У Смолова вымогали более 3 млн рублей, чтобы скандальное видео не попало в сеть — источник

С российского футболиста Фёдора Смолова требовали более 3 млн рублей, чтобы с видео драки с его участием в «Кофемании» не попало в сеть. Об этом сообщает портал Sport Baza в телеграм-канале.

По информации источника, первоначально 35-летнему форварду предложили заплатить 1 млн рублей, с чем он согласился, но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн, что футболист отказался исполнять.

Отмечается, что конфликт начался из-за громких разговоров двоих мужчин, которые обсуждали Смолова. После того как он услышал оскорбления в свой адрес, и произошла драка. Кроме того, пострадавшие обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Напомним, на появившемся скандальном видео Фёдор ударил двоих мужчин в кафе. Футболист на данный момент не дал официальных комментариев по поводу инцидента.

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