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Лионель Месси и «Интер Майами» ведут переговоры о новом контракте — Гастон Эдул

Лионель Месси и «Интер Майами» ведут переговоры о новом контракте — Гастон Эдул
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38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси и его клуб «Интер Майами» ведут переговоры о дальнейшем выступлении игрока за флоридцев, сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X.

По данным источника, переговоры между футболистом и клубом продвигаются успешно и высока вероятность того, что стороны заключат соглашение со сроком действия до конца декабря 2026 года. Текущий контракт Месси с «Интер Майами» действует до конца декабря 2025 года.

В 2025 году аргентинец провёл за флоридский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и оформил пять результативных передач.

Видео: Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» — «Бостон»

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